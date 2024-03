Tratons vorgelegte Zahlen für 2023 fielen besser aus als erwartet. Der Umsatz wuchs im Jahr 2023 um 16% auf EUR 46,9 Mrd. und das adj. EBIT lag bei EUR 4,0 Mrd. und übertraf damit die Konsensschätzungen um 2% bzw. 3% und lag über den Schätzungen von AlsterResearch. Auch das Umsatzwachstum sowie die adj. EBIT-Marge von 8,6% übertrafen die Prognosen. Der Auftragseingang (-21% yoy in 2023) litt jedoch weiterhin unter der Nachfrageschwäche in einem schwierigen makroökonomischen Umfeld, wobei sich die Bestellungen auf ein normales Niveau einpendelten (nach den außergewöhnlichen Jahren 2021 und 2022) und die Auftragsannahme zurückhaltend war. Vor diesem Hintergrund erscheinen die Aussichten für 2024 optimistisch, wobei das Unternehmen ein Umsatzwachstum von -5% bis +10% yoy und eine adj. EBIT-Marge von 8,0%-9,0% anpeilt. Letztlich hat Traton ordentliche Zahlen vorgelegt und konzentriert sich auf die Aussteuerung von Kosten/Profitabilität und auf den Netto-Cashflow. Die Bemühungen zum Schuldenabbau und das Commitment zur Zahlung einer Dividende sind erfreulich. Die Analysten von AlsterResearch bleiben konstruktiv in Bezug auf Tratons Investment Case, der durch die Markenstärke von Navistar, Scania und MAN sowie die zunehmenden Synergien zwischen den Marken gestützt wird. Die Analysten von AlsterResearch bestätigen ihr BUY-Rating für die Aktie mit einem revidierten Kursziel von EUR 35,00 (alt: EUR 27,00). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Traton%20SE





