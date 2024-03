© Foto: Kyodo - picture alliance



BYD hat die Wettbewerbsintensität im chinesischen Markt verschärft, indem er den Preis für sein Einsteigermodell Seagull um fünf Prozent reduzierte. So stehen die Chancen des Elektroautoherstellers auf eine Rallye!Der führende chinesische Elektroautobauer senkt laut Reuters den Startpreis des Seagull auf 69.800 Yuan (9.700 US-Dollar) und markiert BYDs jüngsten Schritt in einem zunehmend erbitterten Preiskrieg, insbesondere gegen seinen US-Rivalen Tesla. Diese Strategie hat BYD an die Spitze des weltweiten Elektrofahrzeugmarkts katapultiert, wobei der Großteil seiner Verkäufe in China erfolgt. Im laufenden Jahr hat BYD bereits mehrere Preissenkungen vorgenommen, darunter eine signifikante …