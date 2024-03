Gemischtes Bild bei Netfonds - zumindest auf den ersten Blick: Während der Netto-Umsatz des überwiegend für Versicherungsmakler, Vermögensverwalter oder auch Fondsmanager tätigen Finanzdienstleisters 2023 mit 37,0 Mio. Euro zumindest am oberen Rand der eigenen Prognosen angekommen ist, hat die Gesellschaft ihre selbst gesetzten Ertragsziele teilweise verfehlt. So liegt das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen ... The post Netfonds: Unterm Strich alles gut appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...