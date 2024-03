CALGARY, AB / ACCESSWIRE / 6. März 2024 / Karbon-X, ein innovatives Unternehmen, das für seinen bahnbrechenden Abonnementservice und seine maßgeschneiderten Kompensationslösungen für Unternehmen und Organisationen bekannt ist, gibt mit Stolz die Ernennung von Brett Hull und Justin Bourque in sein Board of Directors mit Wirkung zum 26. Februar 2024 bekannt. Dieser strategische Schritt stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Mission des Unternehmens dar, den Klimawandel durch fortschrittliche, über eine App und eine Website zugängliche Klimakompensationslösungen zu bekämpfen.

Chad Clovis, CEO von Karbon-X, äußert sich begeistert über die neuen Ernennungen: "Ich freue mich, die Ernennung von Brett Hull und Justin Bourque in unser Board of Directors bekannt zu geben. Ihre umfassenden Erfahrungen und ihr Fachwissen auf ihrem jeweiligen Gebiet werden für uns von unschätzbarem Wert sein, wenn wir die vor uns liegenden Herausforderungen und Chancen meistern wollen. Brett Hull ist eine Legende in der Welt des Eishockeys, und seine umfassende Erfahrung wird Karbon-X zugutekommen. Ebenso freuen wir uns, Justin Bourque, eine anerkannte Führungspersönlichkeit innerhalb und außerhalb der indigenen Gemeinschaft, in unserem Board begrüßen zu dürfen. Ich bin zuversichtlich, dass Brett und Justin in diesem neuen Kapitel von Karbon-X eine entscheidende Rolle bei der Weiterentwicklung des Unternehmens spielen werden. Ihre Leidenschaft, ihr Einsatz und ihr Engagement für Spitzenleistungen passen perfekt zu unseren Werten und Zielen."

Brett Hull kann auf eine glanzvolle Karriere im Eishockey zurückblicken und bringt einen reichen Erfahrungsschatz im Sportmanagement und in der Teamführung in Karbon-X ein. Hull, ein kanadisch-amerikanischer ehemaliger professioneller Eishockeyspieler, ist General Manager und derzeitiger Executive Vice President der St. Louis Blues und ist für seine Torgefährlichkeit und seine Führungsqualitäten auf und neben dem Eis bekannt. Hulls Karriere ist mit 741 Toren die fünftbeste in der NHL-Geschichte. Zu seinen Erfolgen zählen zwei Stanley-Cup-Siege und die Anerkennung als einer der 100 größten NHL-Spieler aller Zeiten.

Justin Bourque ist eine erfahrene Führungspersönlichkeit und setzt sich stark für die Förderung der Beziehungen zwischen der Industrie und indigenen Gemeinschaften ein. Als Gründer und President von Âsokan Generational Developments hat Bourque mehrere große Projekte und komplexe Eigentumstransaktionen für indigene Beteiligungen geleitet und dabei eine einzigartige Mischung aus Innovation, Führungsqualität und Engagement für die Souveränität und wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit indigener Gemeinschaften unter Beweis gestellt. Seine Arbeit hat ihm prestigeträchtige Auszeichnungen eingebracht, darunter die Platin-Jubiläumsmedaille von Königin Elisabeth II. und die Aufnahme in die "10 To Watch List" des Indigenomics Institute, die seinen Beitrag zur 100 Milliarden $ schweren indigenen Wirtschaft hervorhebt.

Die Aufnahme von Hull und Bourque in das Board of Directors von Karbon-X steht im Einklang mit der Vision des Unternehmens, durch die Nutzung ihrer einzigartigen Einblicke, Erfahrungen und Führungsqualitäten eine führende Rolle im Sektor für Emissionszertifikate zu übernehmen. Ihre Ernennungen werden Karbon-X voraussichtlich zu neuen Höhenflügen in Sachen ökologischer Nachhaltigkeit und unternehmerischer Verantwortung verhelfen.

Über Karbon-X

Karbon-X nimmt im Kampf gegen den Klimawandel eine Vorreiterrolle ein und bietet einen Abonnementdienst an, der es Einzelpersonen und Organisationen ermöglicht, über eine innovative App und Website Projekte zu sponsern, die Kohlenstoffbilanzen ausgleichen. Darüber hinaus bietet Karbon-X maßgeschneiderte Kompensationslösungen für Unternehmen und Organisationen an, um Nachhaltigkeit für alle erreichbar zu machen. Mit seinem Engagement für Umweltschutz und Innovation hat sich Karbon-X der Schaffung einer grüneren, nachhaltigeren Zukunft verschrieben. Mehr erfahren können Sie unter www.Karbon-X.com.

