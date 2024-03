Teilen: Die Einzelhandelsumsätze in der Eurozone lagen im Januar bei -1,0% ggü -1,3% Prognose - Die Einzelhandelsumsätze in der Eurozone erreichten im Januar wie erwartet einen Wert von 0,1% MoM - Die Einzelhandelsumsätze in der Eurozone sind im Januar um 1,0% gegenüber dem Vorjahr gesunken, gegenüber einem Rückgang von 0,5% im Dezember, wie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...