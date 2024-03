FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Evonik auf "Halten" mit einem fairen Wert von 18 Euro belassen. Eine erste konservative Prognose für 2024, ein bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda) zwischen 1,7 und 2,0 Milliarden Euro, liege im Rahmen der Erwartungen, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er rechnet in diesem Jahr noch nicht mit einer breiten Erholung der Nachfrage. Lediglich Preiserhöhungen bei Methionin im ersten Halbjahr und Kosteneinsparungen sollten 2024 zu einer Verbesserung des Ebitda führen./tih/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2024 / 13:13 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2024 / 14:08 / MEZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000EVNK013

