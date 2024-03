Teilen: Der USD/CAD bleibt weiterhin herausfordernd, kann aber die Marke von 1,3600 nicht überwinden. Die Ökonomen der HSBC analysieren die Aussichten für das Währungspaar im Vorfeld der Sitzung der Bank of Canada (BoC). USD/CAD dürfte seinen volatilen Seitwärtstrend in den kommenden Wochen fortsetzen Die März-Sitzung der Bank of Canada (BoC) dürfte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...