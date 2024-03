wO Börsenlounge: CrowdStrike | Palantir | JD.com - verkauft Buffett weiter Apple-Aktien?

Bei den "Magnificent Seven" gibt es zwei Aktien, die aus der Reihe tanzen: Tesla & Apple. Während es bei Tesla genügend Gründe für den Rücksetzer gibt, ist es bei Apple nicht ganz so klar. Steckt Warren Buffett dahinter? Bereits im Schlussquartal des vergangenen Jahres hatte der Star-Investor seine Position an Apple verkleinert. Verkauft Warren Buffett weiter still und heimlich Anteile von Apple? Jordan Klein, Analyst bei Mizuho, geht davon aus. Nachdem Berkshire Hathway seine Position bereits um rund ein Prozent verkleinert hat, geht er davon aus, dass Warren Buffett auch im ersten Quartal 2024 die Position an Apple verkleinert hat. BYD hat dieses Spielchen schon hinter sich. Mehrere …

