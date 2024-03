Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch nach einem zunächst schwachen Start schnell angezogen und am Ende auf einem neuen Jahreshoch geschlossen. Das solide Plus ist laut Händlern vor allem als Gegenbewegung nach den letzten beiden schwächeren Tagen zu werten. Dass US-Notenbank-Chef Jerome Powell laut Redetext seiner Anhörung vor dem Bankenausschuss des Repräsentantenhauses «irgendwann in diesem Jahr» eine Zinssenkung ankündigte, dürfte ...

