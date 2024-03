Paris / London - Die Anleger sind am Mittwoch an den europäischen Börsen im Verlauf mutiger geworden. Mit Rückenwind von den New Yorker Börsen gewann der EuroStoxx50 0,46 Prozent auf 4915,49 Punkte. Mit 4920 Zählern erreichte der Eurozonen-Leitindex zwischenzeitlich ein erneutes Hoch seit dem Jahr 2000. Der Kurs näherte sich weiter der 5000-Punkte-Marke. Auf Länderebene schaffte es der Cac 40 mit 0,28 Prozent ins Plus auf 7954,74 Punkte. Der britische ...

