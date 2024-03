NEW YORK (dpa-AFX) - Nach zwei Verlusttagen erholen sich die US-Aktienmärkte zur Wochenmitte. In den USA zeichnen sich zwar nach wie vor keine raschen Zinssenkungen ab. Im Laufe des Jahres dürfte die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik aber wohl lockern, bekräftigte deren Chef Jerome Powell vor dem Bankenausschuss des Repräsentantenhauses. Er besänftigte damit die Anleger, die sich am Vortag vorsichtiger positioniert hatten.

Aus dem Technologiesektor wurde die Erholung zusätzlich getrieben vom Softwarekonzern Crowdstrike, der einen starken Quartalsbericht ablegte. Der mit Tech-Werten gespickte Nasdaq 100 stieg zuletzt um 0,77 Prozent auf 18 036,36 Zähler. Am Dienstag war er noch besonders deutlich um 1,8 Prozent abgerutscht.

Der Dow Jones Industrial lag zwei Stunden vor Schluss 0,20 Prozent höher bei 38 663,16 Zählern. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,55 Prozent hoch auf 5106,33 Punkte. Tags zuvor hatten die Anleger noch befürchtet, dass Powell der Rekordrally am Aktienmarkt den Wind aus den Segeln nehmen könnte.

Keine klaren Impulse gingen von Daten des Jobdienstleisters ADP aus. Thema an den Finanzmärkten war auch, dass die Republikanerin Nikki Haley mit ihrem Rückzug den Weg frei macht für eine erneute Kandidatur von Donald Trump. "Der Ex-Präsident hat am großen Vorwahltag einmal mehr seine Dominanz der Republikanischen Partei bewiesen", schrieb Analyst Roland Metzenmacher von der BayernLB.

Für richtig gute Stimmung sorgte der Geschäftsbericht von Crowdstrike . Analyst Markus Leistner von der DZ Bank sprach von hervorragenden Quartalszahlen und einem Ausblick, der die starke Marktstellung des Cybersicherheit-Spezialisten bestens widerspiegele. Der bisherige Höchststand der Papiere wurde zuerst locker übertroffen. Der erste Spitzenanstieg um mehr als 22 Prozent relativierte sich aber zuletzt auf noch elf Prozent Plus.

Crowdstrike trug dazu bei, dass im ganzen Tech-Sektor die Kurse wieder anzogen. Dies galt zum Beispiel im Chipbereich, aus dem sich Intel an der Dow-Spitze um 3,8 Prozent von deutlichen Vortagsverlusten erholte. Nvidia fiel mit einer fortgesetzten Rekordrally auf. Mit einem Anstieg um 3,5 Prozent nähert sich der Kurs allmählich der 1000-Dollar-Marke. In der Rangliste der größten Tech-Werte schloss Nvidia weiter auf zu Apple.

Massiv abwärts ging es dagegen für zwei Textil-Einzelhändler: Der Kurs der Sportschuh-Handelskette Foot Locker brach um fast ein Drittel ein, weil dieser im wichtigen Weihnachtsquartal und mit dem Ausblick die Anleger enttäuschte. Bei Nordstrom sackte der Kurs um 15 Prozent ab. Hier galt ein gedämpfter Umsatzausblick als Belastung.

Ein freudiger Tag war es für die Palantir-Aktionäre, hier zog der Kurs nach einem Großauftrag der US-Armee um fast zwölf Prozent an. Laut der Jefferies-Expertin Sheila Kahyaoglu trugen die Kompetenzen im Bereich der Künstlichen Intelligenz dazu bei, dass der Analysesoftware-Spezialist den Konkurrenten RTX ausstechen konnte.

Keine Stabilisierung in Sicht ist derweil bei Tesla, nachdem zuletzt Sorgen um das wichtige Geschäft in China die Aktien schon schwer belastet hatten. Am Mittwoch sank der Kurs phasenweise nochmals um fast vier Prozent. Die Anteile erreichen unter der Marke von 175 Dollar den niedrigsten Stand seit Mai 2023, berappelten sich dann aber etwas. Zuletzt betrug das Minus noch 1,7 Prozent./tih/jha/

