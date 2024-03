Die Kioxia Corporation wurde in die Clarivate Top 100 Global Innovators 2024 aufgenommen, eine Auszeichnung, die von Clarivate Plc an die innovativsten globalen Unternehmen vergeben wird. Dies ist das dritte Mal, dass Kioxia diese prestigeträchtige Auszeichnung in Anerkennung seiner Leistungen im Bereich des geistigen Eigentums erhalten hat.

Die Clarivate Top 100 Global Innovators 2024 Awards wurden an die innovativsten Unternehmen und Organisationen der Welt verliehen, basierend auf Clarivates eigener Analyse von geistigem Eigentum und Patenttrends. Die Methodik wurde für 2022 aufgefrischt, wobei sich das neue Modell der Innovationsmessung auf eine gleichbleibend hohe Leistung und Skalierung der Innovationskraft konzentriert, bei der alle Ideen gleichermaßen konkurrieren.

Basierend auf seiner Mission, die Welt mit "Erinnerungen" zu verbessern, wird Kioxia mit seiner innovativen Technologie eine neue Ära der Erinnerungen kultivieren, um Forschung und Technologieentwicklung zu fördern, die die digitale Gesellschaft der Zukunft unterstützt. Kioxia wird weiterhin sein geistiges Eigentum schützen und effektiv nutzen und proaktiv Initiativen entwickeln, um die Wettbewerbsfähigkeit seines Speicher- und SSD-Geschäfts zu stärken.

Kioxias Technologieentwicklung und geistiges Eigentum

Als ein weltweit führender Anbieter von Flash-Speicher- und SSD-Technologien engagiert sich Kioxia in der Spitzenforschung und -entwicklung. Im Dezember 2023 hielten wir weltweit über 13.000 registrierte Patente.

Für weitere Informationen über die Top 100 Global Innovators 2024 gehen Sie zu

https://clarivate.com/top-100-innovators/

Clarivate Pressemitteilung

https://clarivate.com/newsroom/

Über Kioxia

Kioxia ist ein weltweit führender Anbieter von Speicherlösungen, der sich auf die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb von Flash-Speichern und Solid-State-Drives (SSD) spezialisiert hat. Im April 2017 wurde der Vorgänger Toshiba Memory aus der Toshiba Corporation ausgegliedert, der Firma, die 1987 den NAND-Flash-Speicher erfunden hatte. Kioxia hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Welt mithilfe von Speicherprodukten zu bereichern, indem das Unternehmen Produkte, Dienstleistungen und Systeme anbietet, die eine Auswahl für die Kunden und einen speicherbasierten Nutzen für die Gesellschaft schaffen. Die innovative 3D-Flash-Speichertechnologie von Kioxia, BiCS FLASH, prägt die Zukunft der Datenspeicherung in Anwendungen mit hoher Speicherdichte, darunter fortschrittliche Smartphones, PCs, SSD, Automobile und Rechenzentren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240305857485/de/

Contacts:

Kota Yamaji

Public Relations

Kioxia Corporation

+81-3-6478-2319

kioxia-hd-pr@kioxia.com