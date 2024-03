Wenig zu lachen gab es zuletzt für Anleger bei Plug Power. Alleine seit August 2023 hat sich die Aktie mehr als gedrittelt. Doch am Mittwoch sorgt der Blick auf den Kurszettel für Freude, die Aktie legt an der Wall Street mehr als elf Prozent zu. Derweil haben sich auch die Analysten von Piper Sandler zum Brennstoffzellenhersteller geäußert.Bereits am Dienstag hat Piper Sandler das Kursziel zwar leicht von 2,80 auf 2,90 Dollar angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" bestätigt. Es gebe zwar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...