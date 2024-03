Freiburg (ots) -



Auch unabhängig von der Tat in Grünheide ist eine Entwicklung seit Jahren erkennbar: Die geistige Nähe des gewaltbereiten, linksextremistischen Anti-Globalisierungs-Lagers und radikalen Abspaltungen der Klimabewegung tritt zutage. Dort gilt der Kapitalismus als Grund allen Übels, auch des Klimawandels. Vordenker von "Extinction Rebellion" und "Ende Gelände" nennen Gewalt gegen Sachen ein notwendiges Mittel im selbsterklärten Widerstandskampf. Jetzt ist klar, dass die Behörden nicht länger unterschätzen sollten, was sich da zusammenbraut. Und dass sich die vernünftigen Teile der Klimabewegung unmissverständlich bekennen sollten, wo sie stehen. Wenn eine Gruppe den Weg in die Radikalisierung einschlägt und sich als letzte Chance versteht, die Apokalypse aufzuhalten, wieso sollte sie es bei der Attacke auf einen Brandenburger Strommasten belassen? https://mehr.bz/bel56a



