Teilen: GBP/USD wird am Donnerstag den fünften Tag in Folge im positiven Bereich bei 1,2735 gehandelt. - Der Fed-Vorsitzende Powell sagte, dass Zinssenkungen irgendwann in diesem Jahr wahrscheinlich sind. - Der britische Schatzkanzler Jeremy Hunt sagte, dass die britische Wirtschaft im Jahr 2024 um 0,8% und im Jahr 2025 um 1,9% wachsen dürfte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...