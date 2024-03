Teilen: USD/CHF verliert am Donnerstag im frühen europäischen Handel über 0,8800 an Schwung. - Der Fed-Vorsitzende Powell war der Meinung, dass der US-Leitzins seinen Höhepunkt erreicht habe und noch in diesem Jahr gesenkt werden würde - Der Rückgang der Schweizer Inflationsdaten gab Anlass zu Spekulationen, dass die SNB die Zinssätze noch in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...