Teilen: EUR/USD bleibt am Donnerstag nach den jüngsten Kursgewinnen an einem psychologischen Wert hängen - Es wird erwartet, dass die EZB den Zinssatz für die Einlagenfazilität bei 4,0% belässt - Der Fed-Vorsitzende Powell hat die Bereitschaft angedeutet, die Zinssätze irgendwann in diesem Jahr zu senken - EUR/USD bleibt am Donnerstag im asiatischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...