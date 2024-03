EQS-News: cyan AG / Schlagwort(e): Kooperation

cyan AG: Orange Spain implementiert cyan-Lösungen für digitale Sicherheit, um über 17,1 Millionen Mobilfunkkunden Online-Sicherheit zu bieten



07.03.2024 / 07:35 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





cyan AG: Orange Spain implementiert cyan-Lösungen für digitale Sicherheit, um über 17,1 Millionen Mobilfunkkunden Online-Sicherheit zu bieten München, 7. März 2024 - Die cyan AG, ein Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen, gab heute bekannt, dass sich Orange Spain, der zweitgrößte Kommunikationsdienstleister in Spanien, für cyan digital security entschieden hat, um Cybersecurity-Lösungen für seine Kunden anzubieten. Die Partnerschaft umfasst eine Reihe von netzwerkintegrierten und endgerätbasierten Produkten für mobile Geräte, welche bereits implementiert wurden und von nun an den Mobilfunk-Kunden von Orange Spain zur Verfügung stehen. Damit wird zum ersten Mal auf der iberischen Halbinsel eine hochmoderne Erkennung von Cyber-Bedrohungen durch die proprietäre und patentierte Threat-Intelligence-Plattform von cyan angeboten. Die Produkte sind sowohl für das Geschäfts- als auch für das Privatkundensegment bestimmt, wobei letztere auch von cyans Kinderschutz profitieren.



"Wir wissen, dass es unseren Kunden wichtig ist, sich vor Online-Betrug schützen zu können. Deshalb haben wir ein fortschrittliches Cybersecurity-Produkt eingeführt - "Ciber Protección by Orange". Mit diesem Produkt stärken wir die Positionierung des Orange Netzwerks, indem wir auf die Bedürfnisse unserer Kunden eingehen und stellen sicher, dass ihre Daten und Online-Transaktionen geschützt sind", so Angélica Sánchez, Business & Marketing Direktor von Orange Spain. "Mit der netzwerkintegrierten Sicherheitslösung von cyan bieten wir unseren Kunden einen bequemen und zugleich leistungsstarken zusätzlichen Service, mit dem sie sorgenfrei surfen können."



"Auf Grundlage unserer langjährigen Erfahrung mit unseren eigenen Bedrohungsdaten haben wir eine Cybersicherheitslösung entwickelt, die Millionen von Orange Kunden nahtlos bedienen kann. Unser netzwerkintegriertes Sicherheitsprodukt macht dies in Partnerschaft mit den führenden Netzbetreibern möglich", erklärt Thomas Kicker, CEO der cyan AG. "Wir freuen uns, unsere Cybersecurity-Lösung innerhalb der Orange Gruppe zu erweitern und 17,1 Millionen Endkunden in Spanien Online-Schutz bieten zu können."



Über Orange Spain

Orange Spain ist der zweite Markt der Orange Gruppe, einem der weltweit führenden Telekommunikationsanbieter. Mit einem Projekt, das auf Innovation, Konvergenz und Wertschöpfung basiert, verzeichnete Orange in Spanien im Jahr 2023 einen Umsatz von 4,698 Milliarden Euro und hat fast 21,7 Millionen Kunden (Privat- und Geschäftskunden), die über seine verschiedenen Marken fortschrittliche Telekommunikations- und Unterhaltungsdienste nutzen.



In seinem Bestreben, dazu beizutragen, dass Spanien zu den führenden Ländern im Bereich der Netze der nächsten Generation gehört und die neue digitale Gesellschaft vorbereitet, führt Orange Spanien ein ehrgeiziges Projekt zum Aufbau von Festnetzinfrastrukturen (bis zu 10 Gbps Glasfaser für Haushalte und Unternehmen) und Mobilfunknetzen (4G/5G/5G+) durch. Darüber hinaus ist Orange bestrebt, eine wichtige Rolle in neuen Geschäftsfeldern wie dem Versicherungs- oder Gesundheitswesen zu spielen, ohne dabei sein Wesen als engagierter und verantwortungsbewusster Betreiber zu verlieren.



Für weitere Informationen: www.orange.es .



Über cyan

Die cyan AG (XETR: CYR) ist ein Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in der IT-Industrie. Die Gesellschaft bietet IT-Sicherheitsprodukte für Endkunden von Mobil- und Festnetzinternetanbietern, Mobilfunkanbietern sowie Finanzdienstleistern. Die Lösungen werden als White-Label-Produkte in die Infrastruktur der internationalen Geschäftspartner integriert, welche diese in einem B2B2C-Modell unter der eigenen Marke den Endkunden anbieten.



Zusätzlich betreibt cyan ein eigenes Forschungs- & Entwicklungszentrum mit dem Ziel, Trends in der Industrie frühzeitig zu erkennen und optimale Produktlösungen zu entwickeln. Zu cyans Kunden zählen unter anderen Orange, der Telekomkonzern Magenta (Deutsche Telekom/T-Mobile), Claro Chile (América Móvil Group) und dtac (Telenor Group).



Mehr Informationen unter: www.cyansecurity.com .



cyan AG Investor Relations

cyan AG

Tel. +49 89 71042 2073

E-Mail: ir@cyansecurity.com



cyan AG Pressekontakt:

Kirchhoff Consult GmbH

Tel. +49 40 60 91 86 65

E-Mail: cyan@kirchhoff.de



07.03.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com