Ich kam in Abidjan, der grössten Stadt der Elfenbeinküste, um 3 Uhr morgens an. Selbst zu dieser Stunde war die Begeisterung für den Fussball Afrika-Cup noch deutlich zu spüren. von Leo Morawiecki, Associate Investment Specialist, Fixed Income, abrdn An diesem Tag hatte die Fussballmannschaft des Landes Guinea-Bissau im neuen Stadion am Rande der Hauptstadt mit 2:0 besiegt. Die umliegenden Bars und Restaurants waren voll. Bei früheren Reisen nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...