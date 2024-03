Die Photovoltaik-Anlage wird nach der für 2025 geplanten Fertigstellung zu den größten in Deutschland zählen. Errichtet wird sie für einen Fonds, der vor allem auf Beteiligung von Sparkassen und Genossenschaftsbanken abzielt. Der Hamburger Wind- und Solarparkbetreiber Envavis AG wird über sein Tochterunternehmen Encavis Asset Management AG (Encavis AM) eines der größten Photovoltaik-Kraftwerke in Deutschland umsetzen. Das Projekt in der Gemeinde Bartow im Landkreis Mecklenburgisch Seenplatte (Mecklenburg-Vorpommern) wird für den Banken-Spezialfonds Encavis Infrastructure Fund IV (EIF IV) errichtet. ...

