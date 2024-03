London, 7. März 2024 (ots/PRNewswire) -Ein zweiter Standort ist in Indien geplant, das zum digitalen Anschlussknoten für Ost und West werden soll.Colt Data Centre Services (Colt DCS), ein weltweit führender Anbieter von Hyperscale- und Unternehmensrechenzentren, hat die Ausweitung seiner Präsenz nach Südindien mit dem Erwerb eines neuen 10 Hektar großen Grundstücks angekündigt in Chennai. Bis 2027 soll im schnell wachsenden digitalen Zentrum Ambattur, Chennai, ein Hyperscale-Rechenzentrum entstehen.Chennai ist nach BIP und Bevölkerung die fünftgrößte Stadt Indiens und verfügt über einen großen und schnell wachsenden digitalen Markt mit dem Ziel bis 2030 eine 1-Billionen-Dollar-Wirtschaft zu werden. Mit den höchsten Netzwerkgeschwindigkeiten des Landes und als wichtiger Landepunkt der Glasfasernetze, verbindet es Indien mit dem Rest der Welt. Die Expansion von Colt DCS in der Region wird die schnelle Digitalisierung der Branchen regional unterstützen, indem es die IT-Stromkapazität, Sicherheit und Zugänglichkeit bereitstellt, die für Unternehmen erforderlich sind, welche ihre Geschäftstätigkeit ausweiten möchten.Der neue Standort baut auf dem Wachstum von Colt DCS auf und wird das 18. Rechenzentrum weltweit sein. Es bietet die Infrastrukturkapazität für die schnelle Digitalisierung der Industrie, die Masseneinführung von Clouds und neue Technologien wie KI. Der Plan baut auch auf der Präsenz von Colt DCS in Indien nach Abschluss der ersten Phase und dem ersten Kunden in seinem Rechenzentrum in Mumbai auf. Der neue Standort soll mindestens 70 MW IT-Kapazität liefern.Angesichts des rasanten Wachstums des digitalen Marktes in Indien ermöglicht die Zusammenarbeit mit einem erfahrenen Partner mit nachweislich lokaler Erfolgsbilanz beim Aufbau großer Rechenzentren multinationaler Organisationen den Zugang zu dieser neuen und wettbewerbsfähigen Region. Dieser groß angelegte Standort wird den Kunden wie bei den anderen Rechenzentrumsentwicklungen von Colt DCS auch, eine enorme Kapazität für Wachstum bieten.Die Fertigstellung des Standorts ist für 2027 geplant. Colt DCS arbeitet mit lokalen Auftragnehmern und Lieferketten zusammen, um die Umweltauswirkungen der Scope-3-Emissionen zu reduzieren und die Wirtschaft der umliegenden Region anzukurbeln.Richard Wellbrock, Chief Commercial Officer bei Colt DCS, sagte: "Indiens Digitalisierungsbemühungen beschleunigen sich und treiben die weitere wirtschaftliche Entwicklung voran. Wir betrachten den indischen Rechenzentrumsmarkt als bedeutende Wachstumschance und sind weiterhin bestrebt, seine Entwicklung zu unterstützen. Die Gründung unseres neuen Standorts in Chennai verdoppelt unser Engagement in diesem Markt und ermöglicht es uns, die Expansion unserer Kunden in diese florierende Region noch weiter zu erleichtern."Pratap Mane, Country Head India bei Colt DCS, sagte: "Chennai war aufgrund der Präsenz mehrerer Kabellandestationen und großer Unternehmen schon immer ein strategisch wichtiger Standort für unsere Expansionspläne in Indien. Wir gehen davon aus, dass die Nachfrage nach Rechenzentren mit der zunehmenden Digitalisierung, der Einführung von KI und Cloud-Diensten in Indien weiterhin exponentiell wachsen wird. Die Regierung des Bundesstaates Tamil Nadu war ihrerseits sehr proaktiv und möchte Chennai zum Ziel Nummer eins für Rechenzentren in Indien entwickeln. Colt DCS wird dieses Projekt mit globalen Standards, nachhaltigem Design und einer hohen Verarbeitungsqualität für unsere Hyperscale- und Großunternehmenskunden liefern.Über Colt DCSColt DCS bietet echten Service und operative Exzellenz bei der nachhaltigen Planung, dem Bau, der Bereitstellung und dem Betriebsmanagement von Hyperscale-Rechenzentren in ganz Europa und APAC. Wir bieten Rechenzentrumslösungen für Hyperscale- und Großunternehmenskunden in 17 hochmodernen, Carrier-neutralen Rechenzentren in 7 Städten.Unsere Hyperscale- und Colocation-Lösungen geben unseren Kunden die Freiheit, das Wachstum ihres Unternehmens effektiv zu planen, in dem Wissen, dass ihre Rechenzentrumsstrategie für die Anforderungen von morgen gerüstet ist.Wir verfügen über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Branche und verwirklichen unsere Vision, der vertrauenswürdigste und kundenorientierteste Rechenzentrumsbetreiber auf dem Markt zu sein. Wir stellen das Umweltbewusstsein in den Mittelpunkt unseres Handelns, weil wir wissen, dass es das Richtige für unseren Planeten ist. Aus diesem Grund übernehmen wir die Verantwortung, unsere Auswirkungen auf die Umwelt weltweit zu reduzieren und Nachhaltigkeit zu einem wichtigen strategischen Treiber zu machen.Als Teil unserer Nachhaltigkeitsreise hat Colt DCS umfassende kurz- und langfristige wissenschaftlich fundierte Ziele festgelegt, um unsere Emissionen im Einklang mit dem neuesten Net Zero Standard der SBTi zu reduzieren.