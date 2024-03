FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 07.03.2024



- BERENBERG CUTS TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 800 (880) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES BREEDON PRICE TARGET TO 460 (440) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES CONVATEC PRICE TARGET TO 310 (290) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES LONDON STOCK EXCHANGE TARGET TO 10600 (10400) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES LONDONMETRIC PROPERTY TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 229 (176) PENCE - GOLDMAN RAISES CONVATEC PRICE TARGET TO 320 (300) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES ITV TO 'NEUTRAL' (SELL) - PRICE TARGET 71 (60) PENCE - JEFFERIES CUTS ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 6150 (6750) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 470 (430) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS OXFORD NANOPORE PRICE TARGET TO 210 (325) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS SSE PLC PRICE TARGET TO 2050 (2125) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES CONVATEC PRICE TARGET TO 323 (300) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES MELROSE INDUSTRIES TARGET TO 650 (620) PENCE - 'OVERWEIGHT' - NUMIS RAISES MAN GROUP TO 'BUY' - PRICE TARGET 315 PENCE - PEEL HUNT RAISES DOMINO'S PIZZA TO 'BUY' - PRICE TARGET 425 PENCE - UBS CUTS TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 790 (820) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES IMI PLC PRICE TARGET TO 1860 (1555) PENCE - 'NEUTRAL'



