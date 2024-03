Der Bundesverband Solarwirtschaft appelliert an den Bundestag, die Verhandlungen zum Solarpaket I noch vor Ostern abzuschließen. Bürokratische Auflagen für Photovoltaik-Anlagen dürften nicht länger Klimaschutz-Investoren abschrecken. Der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW Solar) appelliert an die Spitzen der Ampel-Koalition, in der kommenden Sitzungswoche endlich das Solarpaket I mit überfälligen Maßnahmen zum Photovoltaik-Bürokratieabbau im Deutschen Bundestag zu verabschieden. Das Gesetzespaket ...

