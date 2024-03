ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Gea nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Die Resultate und der Ausblick des Anlagenbauers seien ermutigend, wären normalerweise aber ein "Non-Event", schrieb Analyst Sven Weier am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Positiv werte er indes die überraschend gute Auftragsentwicklung in den kurzzyklischen Geschäftsbereichen als mögliches Signal für eine im Jahresverlauf anziehende Dynamik./gl/mne



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.03.2024 / 07:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.03.2024 / 07:11 / GMT





ISIN: DE0006602006