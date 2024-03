Der Branchenverband appelliert an die Ampel-Koalition, die Verhandlungen zu dem Gesetzespaket endlich zum Abschluss zu bringen. Die bürokratischen Hürden, die das Solarpaket beseitigen soll, würden sonst den gesamten Photovoltaik-Ausbau gefährden. Mit einem dringenden Appell richtet sich der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW-Solar) an den Bundestag und hierbei vor allem an die Spitzen der regierenden Ampel-Koalition. Die Verhandlungen zum "Solarpaket 1" müssten unbedingt rechtzeitig abgeschlossen werden, damit das Parlament in der nächsten Sitzungswoche die Gesetzesänderungen verabschieden kann. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...