Die Ergebnisse der Cicor Gruppe für das Geschäftsjahr 2023 zeigen ein überzeugendes Wachstum von 24,5% im Jahresvergleich auf CHF 389,9 Mio. und +27,5 % bei konstanten Wechselkursen. Das organische Wachstum lag bei 11,1%. Neben der dynamischen Umsatzentwicklung erzielte Cicor auch eine überproportionale Steigerung des operativen Gewinns. Das EBITDA stieg um 39,8% auf CHF 45,1 Mio., was einer Margenausweitung um 130 Basispunkte auf 11,6% entsprach. Mit der Vorstellung der Guidance für das Geschäftsjahr 2024 rechnet Cicor mit einer Fortsetzung des Wachstums im Jahr 2024, mit einem Umsatz in einer Bandbreite von CHF 460-500 Mio. und einem EBITDA-Zielbereich zwischen 10-13%. AlsterResearch erhöht durch Rollen des Modells und Anpassung der Schätzungen an den Ausblick das Kursziel auf CHF 80,00 (alt: CHF 78,00). Die Empfehlung lautet weiterhin KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Cicor%20Technologies%20Ltd