Das Schweizer Unternehmen Plan-B Net Zero plant den Aufbau einer eigenen Produktion für Solarmodule. Das Unternehmen kann sich auch die Beteiligung in einem Konsortium vorstellen, wie es kürzlich Enpal angeregt hatte. Das Schweizer Greentech-Startup Plan-B Net Zero (PBNZ) mit Tochterunternehmen in Deutschland prüft den Aufbau einer eigenen Solarproduktion. Dabei liegt laut Unternehmen der Fokus auf einer europäischen Lösung. "Nach dem bevorstehenden Abgang bestehender europäischer Produzenten ist ...

