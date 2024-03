New York - Die New Yorker Aktienmärkte haben am Donnerstag mit Gewinnen an ihre Vortagserholung angeknüpft. Nach einem relativ verhaltenen März-Auftakt werden die Anleger neuerdings wieder mutiger. Für den Dow Jones Industrial ging es nach einer halben Handelsstunde um 0,46 Prozent auf 38'840,43 Punkte nach oben. Der breiter aufgestellte S&P 500 legte 0,70 Prozent auf 5140,68 Zähler zu. Für den Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 gab es wie schon ...

