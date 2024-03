New York (www.anleihencheck.de) - Die Zentralbank hat heute ihre Inflationsprognose gesenkt und damit den Weg freigemacht für weitere Zinssenkungen, sagt Patrick Barbe, Head of European Investment Grade Fixed Income bei dem US-amerikanischen Vermögensverwalter Neuberger Berman.Die EZB senke ihre Prognosen in diesem Jahr und reduziere gleichzeitig ihre langfristigen Inflationsaussichten, sodass die Inflation ihr Ziel von 2 Prozent im Jahr 2026 erreichen werde. ...

