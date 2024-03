Boston (www.anleihencheck.de) - Wie von uns vorhergesagt, hat die EZB ihren Leitzins heute erneut unverändert gelassen, so Altaf Kassam, Leiter des Investment Strategy & Research EMEA bei State Street Global Advisors.Das bestärke die Ansicht von Kassam, dass sie erst im Juni mit Zinssenkungen beginnen und in diesem Jahr vier Zinssenkungen um 25 Basispunkte vornehmen werde - was in etwa dem entspreche, was der Markt derzeit einschätze. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...