PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten osteuropäischen Börsen haben am Donnerstag ohne einheitliche Vorzeichen geschlossen. Moderaten Gewinnen in Budapest und Prag standen relativ deutliche Verluste in Warschau gegenüber. In Moskau gab es kaum Bewegung.

Der polnische Wig-20 verlor 1,5 Prozent auf 2336,23 Punkte. Der breiter gefasste Wig fiel um 1,1 Prozent auf 79 879,20 Zähler. Unter Druck kamen vor allem Aktien des Supermarktbetreibers Dino Polska, die 8,2 Prozent verloren. Aktien der PKO Bank büßten 3,2 Prozent ein, nachdem die polnische Regierung eine Verlängerung der sogenannten Kreditferien für Haus- und Wohnungskäufer beschlossen hat.

Der ungarische Bux dagegen legte moderat um 0,33 Prozent auf 66 201,33 Punkte zu. Besonders gefragt waren unter den Schwergewichten die Aktien von Magyar Telekom . Sie gewannen 3,4 Prozent.

Ein kleines Plus gab es auch in Prag. Der PX stieg um 0,47 Prozent auf 1468,40 Punkte. Begehrt waren die 1,1 Prozent höheren Aktien des Stromkonzerns CEZ . Unter den Gewinnern fanden sich mit der Komercni Banka und der Erste Group auch zwei große Bankwerte. Sie gewannen beide etwa ein Prozent an Wert.

Die Moskauer Börse schloss gut behauptet. Der RTS-Index beendete den Tag mit einem Plus von 0,04 Prozent auf 1152,12 Punkten./mik/sto/APA/tih/jha/

