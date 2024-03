Nach den deutlichen Kursverlusten im bisherigen Wochenverlauf kann die Tesla-Aktie auch am Donnerstag kaum von der freundlichen Stimmung an der Nasdaq-Börse profitieren. Die Papiere des Elektroautobauers zeigen sich quasi unverändert. Belastend wirken neben den schlechten Nachrichten der vergangenen Tage auch kritische Worte von der Citigroup.Das Setup für das erste Quartal sei nach wie vor herausfordernd, da die Erwartungen noch immer hoch seien, so die Citigroup. Bei Tesla bleibt die Bank weiterhin ...

