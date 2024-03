The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 07.03.2024.

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 07.03.2024

.

ISIN Name

BMG5326A1062 KUANGCHI SCIENCE HD -,01

CA0014311058 A.I.S. RESOURCES LTD

CNE1000004M7 WEIQIAO TEXTILE CO. H YC1

DE000ETFL086 DK MSCI EUROPE LC

DE000ETFL102 DK MSCI JAPAN LC

DE000ETFL458 DEKA MSCI EUR.EX EMU U.E.

DE000ETFL516 DEKA GERMANY 30 UCITS ETF

GB00BN7DKC44 TMT ACQUISITIONS LS -,04

US13803R1023 CANOO INC. CL.A