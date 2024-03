Das Instrument 5YHA CA0014311058 A.I.S. RESOURCES LTD EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 07.03.2024 und ex Kapitalmassnahme am 08.03.2024The instrument 5YHA CA0014311058 A.I.S. RESOURCES LTD EQUITY is traded cum capital adjustment on 07.03.2024 and ex capital adjustment on 08.03.2024Das Instrument SBX DE000A3E5A59 SYNBIOTIC SE NA O.N. EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 07.03.2024The instrument SBX DE000A3E5A59 SYNBIOTIC SE NA O.N. EQUITY is traded ex capital adjustment on 07.03.2024Das Instrument 7OK MHY641771016 OKEANIS ECO TANK. DL-,001 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 07.03.2024 und ex Kapitalmassnahme am 08.03.2024The instrument 7OK MHY641771016 OKEANIS ECO TANK. DL-,001 EQUITY is traded cum capital adjustment on 07.03.2024 and ex capital adjustment on 08.03.2024Das Instrument B4E0 SE0002457796 BEOWULF MINING SDR/1 O.N. EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 07.03.2024The instrument B4E0 SE0002457796 BEOWULF MINING SDR/1 O.N. EQUITY is traded ex capital adjustment on 07.03.2024Das Instrument NWS BMG668971101 NWS HLDGS HD 1 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 07.03.2024 und ex Kapitalmassnahme am 08.03.2024The instrument NWS BMG668971101 NWS HLDGS HD 1 EQUITY is traded cum capital adjustment on 07.03.2024 and ex capital adjustment on 08.03.2024Das Instrument 1PZ NO0010564701 PANORO ENERGY ASA NK 0,05 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 07.03.2024 und ex Kapitalmassnahme am 08.03.2024The instrument 1PZ NO0010564701 PANORO ENERGY ASA NK 0,05 EQUITY is traded cum capital adjustment on 07.03.2024 and ex capital adjustment on 08.03.2024Das Instrument WEZ CNE1000004M7 WEIQIAO TEXTILE CO. H YC1 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 07.03.2024 und ex Kapitalmassnahme am 08.03.2024The instrument WEZ CNE1000004M7 WEIQIAO TEXTILE CO. H YC1 EQUITY is traded cum capital adjustment on 07.03.2024 and ex capital adjustment on 08.03.2024