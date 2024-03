Zunehmende Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen haben am Donnerstag an der Wall Street vor allem im Tech-Sektor für Rückenwind gesorgt. Der Nasdaq 100 kletterte zwischenzeitlich auf ein Rekordhoch und zog letztlich um 1,56 Prozent auf 18.298 Punkte an. Der breite S&P 500 folgte dem um 1,03 Prozent auf 5.157 Zähler nach oben und erreichte ebenfalls seine nächste Bestmarke. Der Dow Jones hinkte dem mit plus 0,34 Prozent auf 38.791 Zähler etwas nach. Zu einem Rekord hat er noch mehr als 500 Punkte ...

