Die Koordination der Bauern- und Viehzuchtorganisationen (COAG) von Andalusien hat eine Erklärung herausgegeben, in der sie "den sofortigen Stopp der Importe von Erdbeeren und anderen Frischprodukten aus Marokko" fordert, so berichtete Hortoinfo.es. In dem Artikel heißt es weiter, dass diese Aussage nach wiederholten Gesundheitswarnungen in den letzten Jahren und einer...

Den vollständigen Artikel lesen ...