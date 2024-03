Die spanische Blumenkohlsaison neigt sich langsam dem Ende zu. Die verfügbare Ware stammt nun hauptsächlich aus Frankreich und Italien. Durch die milde Witterung in den Anbauregionen ist reichlich Blumenkohl am deutschen Markt verfügbar, der Lebensmitteleinzelhandel reagiert darauf mit einer hohen Anzahl an Werbeaktionen. Bildquelle: Creative Commons Wikimedia In der laufenden...

Den vollständigen Artikel lesen ...