Spanien war auch 2023 führend bei dem Paprikaabsatz in der Europäischen Union (EU), obwohl es in den letzten 4 Jahren 24,34 % der verkauften Paprikamenge verloren hat, so schreibt Hortoinfo.es in einem Artikel. Bildquelle: Creative Commons Wikimedia Die Niederlande, der zweitgrößte Paprikalieferant der EU, verringerten ihre Mengen auch mit einem Rückgang von 5,47 %,...

Den vollständigen Artikel lesen ...