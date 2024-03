Die brasilianische Obstproduktion ist im Vergleich zu 2022 um 6 % in der Menge und 26,7 % im Wert gewachsen, so berichtet Abrafrutas. Die Obstproduktion in Brasilien läuft gut. Nach Angaben des Brasilianischen Verbandes der Erzeuger und Exporteure von Obst und Folgeprodukten (Abrafrutas) belief sich die Produktion auf insgesamt 1.085 Millionen Tonnen, die exportiert wurden. Bildquelle:...

