Am 17. Und 18. April 2024 findet in der Messe Bremen die Solar Solutions Bremen statt. Das regionale Messekonzept mit 10.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche bietet Platz für mehr als 100 Aussteller. Die niederländische Messe Solar Solutions startet 2024 nach Düsseldorf in Bremen mit einem weiteren Standort in Deutschland. Als regionale B2B-Messe soll sich die Solar Solutions Bremen 2024 als Dreh- und Angelpunkt für die neuesten Entwicklungen und Innovationen in der Solar-Branche in Norddeutschland ...

