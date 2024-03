DJ PTA-CMS: Staige One AG: Durchführung einer Kapitalerhöhung beschlossen

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

München (pta/08.03.2024/08:17) - München, 08. März 2024 - Der Vorstand der Staige One AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, von dem bestehenden Genehmigten Kapital 2023 teilweise Gebrauch zu machen und das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von EUR 4.962.485,00 um bis zu EUR 620.310,00 auf bis zu EUR 5.582.795,00 durch Ausgabe von bis zu 620.310 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 (die "Neuen Aktien") gegen Bareinlagen zu erhöhen. Die Neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2023 (einschließlich) voll gewinnberechtigt. Das gesetzliche Bezugsrecht wird den Aktionären in der Weise eingeräumt, dass die Neuen Aktien von einem Kreditinstitut oder dem nach § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG gleichgestellten Institut gezeichnet und mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären mit einem Bezugsverhältnis von 8 zu 1 (das heißt acht (8) bestehende Aktien berechtigten zum Bezug von einer (1) neuen Aktie) zum Bezug anzubieten. Zur Herstellung eines glatten Bezugsverhältnisses hat ein Aktionär auf die Ausübung von Bezugsrechten aus 5 (fünf) Aktien verzichtet. Der Bezugspreis soll EUR 2,00 betragen. Etwaige aufgrund des Bezugsrechts und im Rahmen des Mehrbezugs nicht bezogene Aktien sollen durch das Kreditinstitut oder dem nach § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG gleichgestellten Institut im Rahmen einer Privatplatzierung interessierten Investoren zum Bezugspreis angeboten werden.

Über Staige One AG

Die Staige One AG ist ein führendes Unternehmen im Bereich der High-Tech-Videotechnologie und hat sich auf die Entwicklung innovativer Lösungen für die Aufnahme und Übertragung von Live-Events spezialisiert. Mit einem starken Fokus auf Qualität und Innovation strebt Staige One danach, die Zukunft der Videotechnologie zu gestalten und die Art und Weise zu revolutionieren, wie Menschen weltweit Live-Ereignisse erleben.

Aussender: Staige One AG Adresse: Barer Straße 7, 80333 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Jan Taube Tel.: +49 89 54543880 E-Mail: info@staige.com Website: www.staige.com

ISIN(s): DE000A3CQ5L6 (Aktie) Börsen: Primärmarkt in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin

