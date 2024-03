Einführung eines neuen Produkts Magic Cloud Networking durch die kürzliche Übernahme der Multicloud-Konnektivitätstechnologie von Nefeli

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das führende Unternehmen für Konnektivität in der Cloud, gab heute die Einführung von Magic Cloud Networking bekannt, einer einfachen, sicheren und skalierbaren Möglichkeit für Unternehmen, ihre öffentlichen Cloud-Umgebungen zu verbinden und zu sichern. Um den Eintritt in den neuen Markt zu beschleunigen, hat Cloudflare die Technologie von Nefeli Networks übernommen. Nefeli Networks ist ein Multicloud-Networking (MCN)-Startup, das sich darauf konzentriert, die Komplexität von IT- und DevOps-Teams zu reduzieren, indem es eine einheitliche Netzwerkverwaltungsebene für die Bereitstellung von Cloud-Infrastrukturen bietet. Durch die Integration der Technologie von Nefeli in die Connectivity Cloud, kombiniert Cloudflare nun die Orchestrierung von Cloud-Netzwerken mit der Größe eines globalen Netzwerks in einer einheitlichen Plattform. Damit ist Cloudflare einzigartig positioniert, um Unternehmen dabei zu helfen, jede private oder öffentliche Cloud-Umgebung nahtlos zu entdecken, zu verbinden und zu schützen und gleichzeitig die Abhängigkeit von öffentlichen Clouds zu vermeiden.

Die Mehrheit der Unternehmen verlässt sich heute in irgendeiner Weise auf große öffentliche Cloud-Anbieter und diese Organisationen müssen Cloud-Netzwerkplattformen manuell konfigurieren und verwalten, um jede virtuelle private Cloud (VPC) zu verbinden. Multicloud-Netzwerke bieten Unternehmen die Möglichkeit, mehrere Cloud-Umgebungen zu nutzen und Konnektivitäts- und Sicherheitsrichtlinien in diesen Umgebungen einfach zu implementieren und zu verwalten. Die Technologie von Nefeli automatisiert und vereinfacht diesen Prozess, indem sie eine einzige Oberfläche schafft, die es den Teams ermöglicht, Änderungen an Netzwerkkomponenten einfacher zu implementieren und zu verwalten.

"Wir glauben, dass das volle Potenzial der Cloud nur dann wirklich ausgeschöpft werden kann, wenn Kunden die besten Funktionen der einzelnen Public Cloud-Anbieter einfach kombinieren können", sagte Matthew Prince, CEO und Mitbegründer von Cloudflare. "Die Aufnahme des Teams und der Fähigkeiten von Nefeli in die Connectivity Cloud von Cloudflare beschleunigt unseren Einstieg in die Multi-Cloud-Vernetzung. Unsere Kunden können so die Kosten für die Verwaltung mehrerer Cloud-Anbieter senken und erhalten mehr Kontrolle, Transparenz, Flexibilität und Ausfallsicherheit, um das Beste aus ihren Cloud-Umgebungen herauszuholen."

Die Partnerschaft zwischen Nefeli und Cloudflare begann während des Workers Launchpad-Programms, das es dem Nefeli-Team ermöglichte, zu erkunden, wie die Technologien skaliert werden können, um Kunden optimal zu bedienen. Cloudflare hat das Team und die Technologie von Nefeli übernommen, um die Entwicklung und Einführung von Magic Cloud Networking zu beschleunigen. Cloudflare integriert diese Technologie in Cloudflare One, seine umfassende SASE-Plattform, um Kunden ein einheitliches Management für ihr gesamtes Unternehmensnetzwerk zu bieten, einschließlich Cloud- und On-Premises-Implementierungen. Durch das Angebot von Magic Cloud Networking als Teil einer einheitlichen Plattform zusammen mit den Funktionen Secure Access Service Edge (SASE) und Web Application and API Protection (WAAP) ist Cloudflare heute der einzige Anbieter mit einem umfassenden Zero Trust-Produktportfolio, einer robusten Netzwerkkonnektivität, die durch unsere globale Präsenz und unser Backbone gestützt wird, und einer branchenführenden Anwendungs- und Netzwerksicherheit, die nicht nur die internen, privaten Systeme der Kunden verbindet und schützt, sondern auch ihre externen, öffentlich zugänglichen Systeme.

Magic Cloud Networking wird es Kunden ermöglichen, das globale Netzwerk von Cloudflare zu nutzen, das größte und am besten vernetzte Netzwerk auf dem SASE-Markt, das sich über 310 Städte in mehr als 120 Ländern erstreckt und mit mehr als 13.000 Netzwerken weltweit verbunden ist. Mit der Ergänzung durch Magic Cloud Networking ermöglicht Cloudflare seinen Kunden, ihre Cloud-Netzwerkinfrastruktur nahtlos zu entdecken, zu visualisieren, zu verbinden und abzusichern. Damit positioniert sich Cloudflare auf einzigartige Weise als One-Stop-Shop für Kunden, die ihre Netzwerkarchitektur umgestalten wollen.

"Wir bei Nefeli haben uns dafür eingesetzt, dass Unternehmen das Beste aus der Cloud herausholen können, ohne durch künstliche Grenzen innerhalb oder zwischen bestimmten Cloud-Plattformen eingeschränkt zu werden", sagte Eugenia Corrales, CEO von Nefeli. "Durch die nahtlose Integration der Multicloud-Networking-Fähigkeiten von Nefeli in die robuste Plattform von Cloudflare können Unternehmen nun ihre Cloud-Infrastruktur mit integrierter Sicherheit und Leistung in großem Umfang einfach verbinden und verwalten."

"Seit den Anfängen des Internets war die Komplexität eines der größten Hindernisse für Innovationen", sagte Dr. Scott Shenker, Mitbegründer und Chairman von Nefeli. "Deshalb bin ich begeistert, dass das talentierte Team von Nefeli das nächste Kapitel aufschlägt und Einfachheit und Skalierbarkeit zusammenbringt, um Multicloud-Netzwerke zu revolutionieren."

Um mehr zu erfahren, sehen Sie sich bitte die nachstehenden Ressourcen an:

Blog: Cloudflare secures and connects public cloud environments for enterprise

Cloudflare Magic Cloud Networking

