Optimale Parkraumnutzung: Schletter bringt neues Carport-System auf den Markt Kirchdorf/Haag, 7. März 2024. Der weltweit tätige Solar-Montagehersteller Schletter Group hat ein neues, modulares Solar-Carport-System entwickelt. Das Schletter SunRide zeichnet sich durch sein besonders schlankes und dennoch stabiles Design aus: Seine frei tragende Konstruktion mit nur einer Zentralstütze ermöglicht eine optimale Ausnutzung von Parkflächen. Das Schletter SunRide ist als Einzel- oder Doppelflügelsystem ab sofort in allen internationalen Märkten erhältlich. "Unser neues Carport-System verbindet die Schletter-typischen Konstruktionsmerkmale Stabilität und Haltbarkeit mit der bestmöglichen Ausnutzung von Parkflächen", betont Schletter-CEO Florian Roos. Dafür sorgt die frei tragende Konstruktion, die mit nur einer zentralen Stütze auskommt. Damit sind keine Stütz- oder Bodenkonstruktionen nötig, die das Parken behindern. Fahrzeuge können deshalb unter dem System nicht nur parallel, sondern auch im Fischgrätenmuster geparkt werden. In dieser Anordnung lassen sich auf derselben Fläche mehr Fahrzeuge unterbringen. "Das SunRide ermöglicht Betreibern und Eigentümern, ihre Parkflächen in jeder Hinsicht optimal zu nutzen: als Stellfläche, bei der Parkraum-Bewirtschaftung und als Solarkraftwerk", so Roos. Das Schletter SunRide kann als Einzelflügel-System in Süd-Ausrichtung oder als Doppelflügel-System in Ost-West-Ausrichtung geplant werden. Schletter fertigt die Pfosten, Flügel und Pfetten des Systems aus hochfestem feuerverzinktem Stahl. Die 5 Meter ausladenden Flügeln lassen sich sowohl mit gerahmten Modulen mit den gängigen Rahmenbreiten als auch mit rahmenlosen Modulen belegen. Dank seiner modularen Bauweise kann es beliebig bis zu einer maximalen Länge von 50 Metern verlängert werden. Flexibel und möglichst platzsparend sind auch die Optionen zur Fundamentierung. So können die Pfosten z.B. auf Bohrpfählen aus Beton als Köcherfundament montiert werden. Diese Methode minimiert den Eingriff in bestehende Parkflächen und eignet sich besonders für Projekte auf bereits bestehenden Parkplätzen. Als Alternative steht die Nutzung von Betonankern auf einem Streifenfundament zur Verfügung. Bei dieser Methode erfolgt die Gründung durch flächige Betonanker, die auf einem Streifenfundament platziert werden. Dies ist vor allem bei neu zu errichtenden Parkflächen eine kostengünstige Lösung. In beiden Fällen schließt das Fundament bündig mit dem Boden ab, so dass für parkende Fahrzeuge kein Hindernis entsteht. Auch andere Fundamente können verwendet werden. Je nach Wunsch und Anforderungen lässt sich das System mit einer Reihe von Zusatz-Optionen konfigurieren. So kann das System z.B. mit Trapezblech als Regenschutz, Regenrinnen und Abläufen ausgestattet werden. Auch Beleuchtung oder Werbeflächen sowie verschiedene Lösungen für das Kabelmanagement und Wechselrichterbefestigung sind möglich. Schletter bietet für das SunRide eine statische Berechnung mit Standsicherheitsnachweis nach den jeweils geltenden nationalen Normen sowie eine 10-jährige Garantie an. Die Schletter Group verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung mit Solar Carports. Insgesamt sind auf Carport-Systemen von Schletter weltweit rund 90 MW PV-Leistung verbaut. "Solar-Carports erzeugen nicht nur Ökostrom ohne zusätzliche Flächenversiegelung, sondern sind auch ein wichtiger Baustein beim Ausbau der E-Mobilität", sagt Roos. "Hierzu wollen wir mit unseren Systemen einen Beitrag leisten." ÜBER DIE SCHLETTER GROUP Die Schletter Group zählt zu den führenden Herstellern für Photovoltaik-Montagesysteme aus Aluminium und Stahl weltweit. Die Unternehmensgruppe fertigt Montagesysteme für Dächer, Fassaden und Freiflächen (Solarparks). Mit einem internationalen Netz aus Produktions-, Vertriebs- und Servicegesellschaften ist das Unternehmen in allen wichtigen internationalen Märkten aktiv. www.schletter-group.com



