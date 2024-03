Die Ergebnisse von Brenntag für das vierte Quartal '23 lagen aufgrund des schwierigen makroökonomischen und geopolitischen Umfelds unter den Erwartungen des Konsens und der Analysten von AlsterResearch. Der Umsatz ging im vierten Quartal um 17% auf 3,9 Mrd. EUR zurück, belastet durch schwächere Preise und Mengen. Das Bruttoergebnis vom Umsatz (op.) sank jedoch langsamer um 5% gegenüber dem Vorjahr und das op. EBITA wuchs aufgrund von Kostensenkungsmaßnahmen um 5 % gegenüber dem Vorjahr, lag jedoch immer noch unter dem Konsens. Folglich lag das op. EBITA von 1,27 Mrd. EUR leicht unter der Prognose von 1,3 bis 1,4 Mrd. EUR. Nichtsdestotrotz erzielte das Unternehmen dank eines effizienten w/c-Managements gute Ergebnisse beim FCF (+70% gegenüber dem Vorjahr und ein Rekordhoch). Was die Rendite für die Aktionäre betrifft, so hat der Vorstand eine Dividende von 2,10 EUR/Aktie (+5% gg. Vj.) beschlossen und seinen Aktienrückkaufplan im Umfang von 750 Mio. EUR Anfang März '24 abgeschlossen. Die Prognosen für das Jahr '24 erscheinen vorsichtig, was angesichts der schwierigen Märkte verständlich ist. Alle Augen richten sich nun auf die strategische Transformation, insbesondere die Entflechtung und die Fortschritte bei den mittelfristigen Zielen. Die Analysten von AlsterResearch halten im Großen und Ganzen an ihren Schätzungen fest und bekräftigen ihre Kaufempfehlung bei einem unveränderten Kursziel von EUR 90,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Brenntag%20SE