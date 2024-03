Zürich - Nun hat sich auch der Schweizer Aktienmarkt dem Wettlauf der internationalen Börsen angeschlossen. Allerdings müssen sich die hiesigen Investoren erst einmal mit Jahreshochs begnügen, während etwa an der Wall Street die Rekordjagd weitergeht. Immerhin notiert der SMI bei Kursen oberhalb der 11'600er Marke so hoch wie zuletzt im Mai 2022. «Es fällt auf, dass der ‹risk on›-Modus doch sehr breit um sich greift», heisst es in einem Kommentar. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...