Schon seit einer ganzen Weile geht es mit den Preisen von E-Autos abwärts und nach einigem Zögern beteiligt sich BYD an dieser Entwicklung nicht nur, sondern treibt sie mittlerweile aktiv voran. Nun gibt es erneut Rabatte für den chinesischen Markt, durch die auch Einstiegsmodelle noch einmal ein gutes Stück günstiger zu haben sind.Wie das "Handelsblatt" berichtet, bietet BYD (CNE100000296) nun den Seagull schon für knapp 70.000 Yuan an, was umgerechnet etwa 8.900 Euro entspricht. Der vorherige Verkaufspreis wurde um fünf Prozent ...

