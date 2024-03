Frankfurt - Der Euro hat sich am Freitag gegenüber dem US-Dollar etwas von seinem in der Nacht markierten Höchststand seit fast zwei Monaten entfernt. Gegen Mittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,0930 US-Dollar. Wenige Stunden zuvor war der Kurs mit bis zu 1,0956 Dollar auf den höchsten Stand seit Mitte Januar gestiegen. Das Euro/Franken-Paar bewegt sich weiterhin in einer engen Spanne um die Marke von 96 Rappen. Mit 0,9581 notiert es aktuell wieder ...

