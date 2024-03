Die US-Investmentgesellschaft KKR verhandelt mit der Hamburger Aktiengesellschaft Encavis über eine mögliche Übernahme. Das deutsche Unternehmen, das Wind- und Photovoltaikanlagen hält und betreibt, könnte mit etwa 2 Milliarden Euro bewertet werden. In einer Ad-hoc-Mitteilung hat Encavis bestätigt, "dass es Kontakt mit KKR zum Interesse an einer möglichen Transaktion mit dem Unternehmen gab". Diese Gespräche befänden sich jedoch in einem frühen Stadium und es gebe keine Garantie, dass es tatsächlich zu einer Transaktion kommen werde. Einem Bloomberg-Bericht zufolge könnte der Wert der Aktiengesellschaft ...

