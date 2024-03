Agrosolar Europe will den Stahl in Agri-PV-Anlagen durch Materialien aus nachwachsendem Rohstoff ersetzen und solche Systeme in Kooperation mit dem Unternehmen FibR ab 2026 in Serie bauen. Die Agrosolar Europe GmbH will die tragenden Bauteile beim Montagesystem ihrer Agri-PV-Anlagen mit nachwachsenden Rohstoffen realisieren und somit organische Strukturen anstatt Stahl beim Bau einsetzen. Im Entwicklungsjahr 2023 hat sie zusammen mit ihrem Technologiepartner FibR GmbH innovative Leichtbauweisen ...

