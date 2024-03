NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Inditex auf "Overweight" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Die Absatzdaten für die europäische Modebranche im Januar und Februar signalisierten einen lustlosen Jahresstart in Großbritannien und Frankreich sowie eine weiterhin schwache Entwicklung in Deutschland, schrieb Analystin Georgina Johanan in einer am Freitag vorliegenden Sektorstudie. Inditex dürfte im ersten Geschäftsquartal eine überdurchschnittliche Umsatzentwicklung mit den branchenhöchsten Margen verzeichnet haben. Für Zalando sieht sie ein begrenztes Abwärtsrisiko mit Blick auf die Prognosen für das Geschäftsjahr 2024. Am pessimistischsten ist die Expertin für die Zahlen von H&M gestimmt./edh/mis





Veröffentlichung der Original-Studie: 07.03.2024 / 18:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.03.2024 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: ES0148396007